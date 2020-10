Daniela Santanchè "clamorosa" a L'aria che tira. Myrta Merlino strabuzza gli occhi: come si presenta vestita, in diretta

08 ottobre 2020 a

"Poi andiamo da Daniela Santanchè che ha una camicia clamorosa, come al solito". Myrta Merlino introduce così il collegamento in diretta con la senatrice di Fratelli d'Italia a L'aria che tira. Prima, però, la parola va al deputato del Pd Emanuele Fiano: "Ho la camicia bianca, mi scuso. Meno male che non posso competere con lei perché se portassi le camicie tipo la Santanchè ci sarebbe da preoccuparsi".

Per una volta, comunque, nessuna polemica; se la ridono tutti, a cominciare dalla Pitonessa che effettivamente sfoggia una camicia coloratissima che spinge l'angoscia per l'emergenza sanitaria legata al coronavirus un po' più in là.

