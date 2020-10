Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri si presenta così: sorpresa da Del Debbio, il direttore come non si era mai visto

08 ottobre 2020 a

a

a

Sorpresa a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 8 ottobre. Dopo l'introduzione in cui il conduttore si è speso in un appello affinché si indossino le mascherine, ecco il primo ospite: Vittorio Feltri, il direttore di Libero. Si abbassano le luci e si sente il suono di un pianoforte. A suonarlo è proprio Vittorio Feltri. "Non ti sapevo pianista", afferma Del Debbio. "Pianista è una parola grossa...", chiosa Feltri. "Anche per me conduttore è una parola grossa", aggiunge Del Debbio. Infine, Feltri si definisce "un produttore di rumori molesti, più che un pianista". A voi il giudizio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.