Domenico Arcuri, gaffe in pubblico: obbligo di mascherina? Lui la indossa così

In tutto il territorio italiano è entrato in vigore l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, a prescindere dalla distanza interpersonale e dagli assembramenti, con multe salate tra i 400 ed i 1.000 euro. A tutti i cittadini il premier Giuseppe Conte ha chiesto questo sacrificio ulteriore per rallentare la crescita impetuosa dei contagi che è stata registrata negli ultimi giorni. Eppure il primo a trasgredire la nuova norma è Domenico Arcuri, che si è presentato davanti ai giornalisti con la mascherina abbassata sotto il naso. “L’uomo che acquista le mascherine e non le sa mettere”, la rete si è subito scatenata contro il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, che anziché dare l’esempio ha dato adito alle polemiche sulla reale necessità dell’obbligo riguardante la mascherina. Al di là di questo spiacevole episodio, Arcuri ha invitato tutti ad essere responsabili come nella fase più tragica dell’epidemia ma ha comunque specificato che l’Italia è attrezzata per una seconda ondata: speriamo sia vero perché i primi segnali non sono incoraggianti. E in più la credibilità del commissario non è altissima, soprattutto dopo il brutto esempio dato sulla mascherina.

