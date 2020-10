Coronavirus, Fabrizio Pregliasco: "Verso un nuovo lockdown. Non sarà totale, ma sartoriale"

09 ottobre 2020 a

Sì, sarà lockdown. Ma non totale. Parola del virologo Fabrizio Pregliasco, tornato a impazzare, al pari degli altri virologi, ora che la seconda ondata del coronavirus pare essere una drammatica realtà, l'impennata dei contagi sta lì a dimostrarlo. Pregliasco, dell'Università degli studi di Milano, spiega che l'Italia richiuderà, ma in modo differente, in modo "sartoriale". Parole che dovrebbero farci meno paura, ma soltanto in ipotesi. "Ritengo che non ci sarà un lockdown generalizzato come a marzo, per gli effetti pesanti che ha avuto - spiega interpellato all'Adnkronos Salute -. È molto probabile che, alla luce di una situazione che dovesse diventare più pesante, 7-8 mila casi al giorno, ma soprattutto un affollamento eccessivo nelle terapie intensive, saranno necessari dei lockdown sartoriali o selettivi. E ancora, Pregliasco aggiunge: "Di fatto questo è già successo a La Spezia e Latina, e bisogna pensarci". Tutto questo accadrà, prosegue, "se non si attuano in modo sistematico e ancor più stringente le misure anti-Covid". Secondo l'esperto, inoltre, dobbiamo "preparaci anche alla riduzione di orari dei locali, o pensare ad altre opzioni possibili per frenare la corsa del virus", conclude Pregliasco.

