Diego Fusaro a Stasera Italia: "Nuovo lockdown? Uno sterminio. Ecco perché c'è già l'esercito in strada""

"Se volete la sicurezza, dovete rinunciare alla vostra libertà". Il filosofo Diego Fusaro, in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia, dice no allo stato d'emergenza prorogato fino al 31 gennaio 2021 e intravede un pericolo per la nostra democrazia.

Video su questo argomento Coronavirus, De Luca: "Con 800 positivi al giorno lockdown in Campania"

"Il lockdown, se vi sarà, sarà catastrofico e genererà uno sterminio delle classi più deboli, precari, partite Iva, negozianti. Ed è per questo che c'è già l'esercito in strada, le mascherine sono poca cosa. Il vero obiettivo è prevenire una grande contestazione in caso di lockdown".

