Matteo Salvini, l'appello di Giovanni Toti: "Sbrigati a fare il tuo predellino o perdiamo ancora"

"Abbiamo tre mesi per organizzarci prima delle prossime Comunali, o Matteo Salvini si fa carico di un nuovo predellino come fece Berlusconi quando ebbe l'idea di costruire il Pdl, dove tante anime potevano stare dentro; oppure una costituente tra tutti quelli come me e Mara Carfagna che non siamo di struttura strettamente leghista e vogliamo ricostruire la gamba moderata del centrodestra". Questo l'invito del governatore della Liguria Giovanni Toti al leader della Lega per rafforzare il centrodestra. "L'errore principale che ha commesso Salvini sinora è stato quello di non capitalizzare il consenso elettorale che aveva ricevuto, per costruire una coalizione che superi quella del centrodestra modello seconda repubblica. Se la Lega ha politicamente e culturalmente la forza di superare se stessa, aprire i confini, cambiare gli statuti, accogliere tutti in una grande famiglia, bene; altrimenti proveremo noi a costruire un centro indispensabile per tornare a governare il Paese", spiega Toti in una intervista a Repubblica..

Il tempo per organizzarsi, secondo Toti, non è molto: "Se alle Comunali si dovessero perdere tre o quattro grandi città, sarebbe un pessimo viatico per le Politiche. Le Amministrative del prossimo anno sono il banco di prova di qualsiasi nuova formazione politica: votiamo in città che sono fondamentali per il Paese: è chiaro che tutto quello di cui stiamo parlando in questi giorni con Mara Carfagna e altri, se avverrà, deve avvenire entro gennaio. Abbiamo tre mesi davanti, per organizzarci, Covid permettendo".

