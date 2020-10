Coronavirus, Claudio Borghi sul Tg1: "Ho fatto un errore, che senso ha?", file oscene per i tamponi

10 ottobre 2020 a

“Faccio l’errore ogni tanto di guardare il Tg1. File oscene per i tamponi. Ma ditemi che senso ha fare un tampone per avere l’esito cinque giorni dopo”. Così Claudio Borghi ha commentato le immagini passate su RaiUno riguardo al sovraffollamento dei drive in per i tamponi. In particolare a Fiumicino, dove c’è uno dei principali centri di monitoraggio del coronavirus di Roma e dintorni, la situazione è critica: le code sono chilometriche a causa dell’assalto di migliaia di cittadini e l’attesa può durare anche 15 ore. Una follia vera e propria che il deputato leghista condanna senza se e senza ma. Tra l’altro Borghi già qualche giorno fa si era espresso sulle modalità dei tamponi durante una discussione con Roberto Burioni: “Ho scoperto che qui c’è una massa di tampoinomani per i quali dire che un tampone è fastidioso è una bestemmia. Cari amici, infilatevi su per il naso anche lo scopino del cesso se vi piace ma non venitemi a rompere le scatole se dico che trovo l’esame invasivo per essere di routine”.

