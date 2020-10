Mezz'ora in più, botta e risposta tra Andrea Crisanti e Domenico Arcuri: "Cts privo delle migliori menti", "Si informi meglio"

11 ottobre 2020 a

a

a

Un botta e risposta tra Andrea Crisanti e Domenico Arcuri. Terreno di scontro è Mezz'ora in più, il programma di Rai 3 condotto da Lucia Annunziata. "C'è un problema di Cts non tanto nella composizione, quanto nell'assenza - ha esordito direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare della Università di Padova -. Possibile che in un comitato tecnico non ci siano le migliori menti delle università italiane?". E ancora: "In assenza di vaccino e di terapia l'unico modo efficace per spegnere la trasmissione è quello di fare il test a tutte le persone coinvolte nell'interazione sociale della persona ammalata. Fare 300-400 mila tamponi è ancora una cosa realistica se si fa l'investimento giusto, nel giro di due o tre mesi si può arrivare a questa capacità".

"Mesi buttati, ora la lacrime”. Coronavirus, Crisanti contro il governo: il piano buttato nel cestino

Immediata la replica del commissario per la ripartenza in sicurezza della scuola che tuona: "Crisanti dovrebbe informarsi meglio" sui dati del tracciamento del governo. Insomma, ancora una volta sul coronavirus sono volati stracci.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.