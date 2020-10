Enrico Montesano a Live non è la D'Urso contro Nicola Zingaretti: "Quanto hanno speso per le mascherine"

Francesco Fredella 12 ottobre 2020 a

Enrico Montesano tuona contro le mascherine. Ma al Live non è la d’Urso, prima dell’inizio del talk, fa una precisazione dopo la bufera che si è scatenata con le sue dichiarazioni. “Non chiamatemi negazionista. E’ stata citata l’Oms. E vi dico: nel 1948 disse che la salute è uno stato di completo benessere fisco, sociale e mentale. Quindi è un concetto ampio. Un benessere emotivo”, dice l’attore romano. E intanto spunta uno studio dell’università di Miami che mette al sicuro tutti: “Le mascherine non fanno male”. E ora? Montesano continua a precisare dando una spallata alla Regione Lazio: “Undici milioni per le mascherina hanno speso. Ecco me la metto, guardate (scherza ndr). Tornando alla faccende delle mascherine ho detto all’aperto e alla distanza di sicurezza penso che non sia necessaria la mascherina. La mia idea è stata manipolata. Io uso la mascherina quando entro in un negozio e se sto solo per strada e c’è una persona dall’altra parte del marciapiedi devo mettere la mascherina? Non lo so”. Un interrogativo al quale risponde subito il prof. Matteo Bassetti - direttore clinica Malattie infettive “San Martino” di Genova.



“Non c’è un’evidenza scientifica che afferma il fatto che se c’è una persona dall’altra parte della strada mi possa contagiare. Ma le regole vanno rispettate: la mascherina va usata anche soli per strada”, risponde Bassetti. “Voglio dire: oggi siamo più bravi a gestire questa malattia. Siamo diventati più bravi a gestire la malattia, grazie alla ricerca ci sono farmaci che ci aiutano”, precisa il famoso professore. Poi tuona la Lorenzin, ex ministro della Salute: “Ho preso il Covid ed è più facile di quanto si possa immaginare. Sono stata attenta, ma sono stata contagiata. Forse sono passato accanto a persone senza mascherina e forse la sfortuna che c’era qualcuno con una carica virale molto alta”. Conferma questa ipotesi il virologo Bassetti, in collegamento telefonico. “Mi sono ammalata insieme alla tata dei miei figli, ma lei - ha 45 anni - dopo poche ore è stata ricoverata. Non so chi delle due si sia ammalata prima”, conclude l’ex ministro.

