Maria Giovanna Maglie contro Speranza da Fazio: "Feste vietate e segnalazioni? Un pernacchio per te, Kim"

Un "sonoro pernacchio" per Roberto Speranza e, immaginiamo, pure Fabio Fazio. Su Twitter Maria Giovanna Maglie assiste sgomenta al "siparietto" tra il ministro della Salute e il padron edi casa a Che tempo che fa. "Vieteremo le feste private in casa", assicura Speranza anticipano il contenuto del nuovo Dpcm che verrà emanato tra poche ore, con le nuove misure draconiane per contenere la seconda ondata dei contagi di coronavirus e scongiurare, così spiegano da Palazzo Chigi, il rischio di un secondo lockdown generale. "E come farete a controllare?", domanda un perplesso Fazio. "Confidiamo che ci perverranno segnalazioni". E qui la Maglie deve aver fatto un salto sul divano: "Per quanto mi riguarda,caro #Kimdenoantri, un sonoro #pernacchio ti accoglierà". Chiaro?



