Massimo Cacciari a #Cartabianca: "Sono stufo, dal governo delirio di leggi assurdo. Offensivo dire no a 6 persone in casa"

14 ottobre 2020 a

a

a

"Un delirio normativistico assurdo". Massimo Cacciari, ospite di Bianca Berlinguer a #Cartabianca, non usa mezzi termini e stronca su tutta la linea il governo di Giuseppe Conte, all'indomani dell'ultimo Dpcm sull'emergenza coronavirus. "Mi sembra offensivo dire che in casa non possiamo stare con più di 6 persone - spiega il filosofo, riguardo al decreto che sconsiglia feste private e assembramenti in casa -. Tra l’altro chi può controllare? Io sono stufo. Sono un animale razionale e vorrei essere trattato come tale.". Secondo punto: "Mi sembra ridicolo dire che la seconda ondata sia stata causata solo dai comportamenti dell’estate. Cosa è stato fatto in questi mesi? Non bastano i posti in terapia intensiva. I controlli vanno fatti laddove servono, non in generale". Come dire: non si può scaricare tutto, come sempre, sulle spalle dei cittadini.

"Perché così poco coraggio?". Virus, la domanda di Lilli Gruber sconvolge ministro e pubblico: lo ha detto davvero

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.