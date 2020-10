Massimo Galli a CartaBianca sul coronavirus: "Temo conclusioni tristi, in altri paesi c'è chi sta chiudendo di brutto"

14 ottobre 2020 a

a

a

La grande paura di Massimo Galli sulla seconda ondata del coronavirus. L'infettivologo torna a dire la sua a CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3, dove nella puntata di martedì 13 ottobre sulla pandemia usa toni allarmistici. "Tanto tuonò che piovve. Siamo in una situazione annunciata da settimane. Se non si inverte la tendenza, potremmo arrivare a conclusioni tristi. E già così non sarà facilissimo. Non sappiamo se basterà seguire le regole, o se bisognerà fare dell’altro", premette. Brividi per quel riferimento a "conclusioni tristi": trattasi di lockdown? Galli non vuole arrivare ad affermare che ci sarà una nuova serrata, ma sottolinea: "Noi ci siamo dispersi il patrimonio conquistato a grandissimo prezzo con il lockdown. Le infezioni che vediamo ora sono figlie di un’estate in cui la gente era stanca di stare chiusa e voleva vivere". Soluzioni? "Dovremmo riuscire a fare molti più tamponi e test rapidi di quelli che facciamo ora. Bisogna coinvolgere ogni possibile risorsa territoriale, la società civile e le aziende. Bisogna circoscrivere i nuovi focolai". Infine, il medico del Sacco di Milano pone l'accento sulle troppe differenze d'approccio a livello europeo: "Se non andiamo tutti nella stessa direzione, andremo a sbattere. Quello che sta accadendo in molti Paesi europei, che stanno chiudendo di brutto, dovrebbe insegnarci qualcosa", conclude Massimo Galli.

"Non è stato neppure nominato". Alta tensione-Mauro Corona, voci impazzite a poche ore da CartaBianca: la Berlinguer che fa?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.