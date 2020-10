Myrta Merlino a L'aria che tira attacca il governo: "Coronavirus, perché siamo in ritardo su tutta la linea?"

14 ottobre 2020 a

La seconda ondata è arrivata e il governo si è dimostrato - già - clamorosamente impreparato: terapie intensive subito sotto pressione, code chilometriche per i tamponi sono solo due esempi pescati dal mazzo. E le critiche contro l'esecutivo arrivano anche da Myrta Merlino, che mette nel mirino l'operato di Giuseppe Conte nella copertina introduttiva della puntata de L'aria che tira in onda su La7 oggi, mercoledì 14 ottobre. "Parlo da cittadino e mi chiedo perché siamo così in ritardo su tutta la linea", premette la Merlino. E ancora, aggiunge: "La grande attenzione al sistema sanitario io la vedo fino a un certo punto. Sono alcuni giorni che racconto code infinite per fare i tamponi, medici arrabbiati perché non arrivano i vaccini antinfluenzali, anche su quello siamo un filino in ritardo", conclude. E le risposte per ora stanno zero.

