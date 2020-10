CartaBianca, Bianca Berlinguer su Mauro Corona: "Perché non è ancora tornato", un pesantissimo messaggio ai vertici Rai?

14 ottobre 2020 a

"Non è per una mia scelta". Bianca Berlinguer commenta così l'assenza, sorprendente, di Mauro Corona a #Cartabianca. Dopo l'ormai famigerata rissa in diretta con tanto di insulto ("gallina, stai zitta") rivolto alla Zarina, lo scrittore-montanaro era stato "sospeso" dalla Rai come misura disciplinare. Dopo le scuse pubbliche di Corona ("Forte stress, non tocco alcol da un mese", si era difeso), la Berlinguer aveva accettato di riaccogliere in collegamento il suo amato/odiato commentatore fisso. Tutto lasciava intendere un suo rientro nella puntata del 13 ottobre, invece nulla.

Era tutta una farsa? A poche ore da CartaBianca, l'indiscrezione pazzesca su Mauro Corona (e la Berlinguer)

"Se non è ancora tornato non è per una mia scelta", le parole della conduttrice di Raitre. "Io ho detto due puntate fa che Corona si è comportato in modo molto sbagliato e grave ma poi si è scusato pubblicamente e privatamente, sono convinta della buona fede delle sue scuse. Penso che tra me e lui ci sia stato un rapporto un po' burrascoso, ma importante e prezioso per la trasmissione. Spero di poterlo rivedere qui con me, ma non tutto quello che riguarda questa trasmissione dipende da me". E chi vuole intendere, ai piani alti di viale Mazzini, intenda.

