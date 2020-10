Mauro Corona escluso da #Cartabianca: "La Berlinguer neanche lo nomina", punizione extra o è finita?

06 ottobre 2020 a

Chi si aspettava di rivedere Mauro Corona a #Cartabianca è rimasto profondamente deluso. Lo scrittore è assente per la seconda settimana consecutiva dopo lo scazzo con Bianca Berlinguer che ha sollevato molte polemiche e indotto la Rai ad escluderlo dal programma. Negli scorsi giorni si era parlato di un possibile reintegro in occasione della puntata di martedì 6 ottobre e invece di Corona non vi è stata alcuna traccia: non è sfuggito ai telespettatori di RaiTre che la conduttrice non lo ha neanche nominato, né nell’anteprima né durante la trasmissione che era solita iniziare proprio con l’intervento dello scrittore. Si tratta di una punizione extra o con #Cartabianca è davvero finita? Per il momento le bocche sono cucite a riguardo quindi non è possibile sbilanciarsi. Non sono esclusi colpi di scena, dato che la Berlinguer aveva teso una mano a Corona dopo l’ultimo screzio pesante avvenuto in diretta: evidentemente i vertici Rai hanno preferito tenerlo fermo, almeno per ora.

