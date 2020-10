Jole Santelli, Myrta Merlino a L'aria che tira: "Si è impegnata per la Calabria al punto da mettere un po' da parte la lotta al tumore"

15 ottobre 2020 a

a

a

Italia sconvolta dalla morte di Jole Santelli, la presidente della Calabria, morta nella notte a 51 anni. E a lei, dopo un breve inciso sul "lockdown, una parola che volevamo esorcizzare ma che purtroppo è tornata", Myrta Merlino dedica un sentito e toccante pensiero nell'apertura della puntata de L'aria che tira in onda su La7 di oggi, giovedì 15 ottobre. "Per me è molto dura, anche personalmente", premette la Merlino con voce rotta dalla commozione. "La conoscevo davvero da una vita, Jole, da quando aveva cominciato a fare politica - riprende -. Una donna molto forte, molto combattiva. E' stata una leonessa anche contro la sua malattia", la Santelli aveva infatti un tumore. E la Merlino spiega poi con una frase chi era la presidente, una frase che vale più di ogni altro tipo di ricordo: "Si è impegnata tanto per la sua regione, al punto da mettere persino un po' da parte la sua lotta contro il tumore", sospira la Merlino. "Donna forte in un mondo politico che spesso e volentieri è popolato da uomini che non amano donne forti. Io rivolgo un pensiero vero, d'affetto, alla famiglia di Jole. Ripartiamo da qui", conclude la conduttrice.

Morta Jole Santelli, presidente della Calabria: aveva 52 anni, il dramma che sconvolge l'Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.