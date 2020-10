Daniela Santanchè su Massimo Giletti a L'aria che tira: "Da quale famiglia viene, perché tenderei ad escluderlo"

15 ottobre 2020 a

Candidato sindaco di Roma oppure no? Si parla di Massimo Giletti, rincorso da molteplici voci negli ultimi giorni. Se ne parla a L'aria che tira di Myrta Merlino, su La7, dove è ospite insieme a Daniela Santanchè. E la pitonessa di Fratelli d'Italia viene chiamata a dire la sua: sarebbe un buon nome, quello del candidato di Non è l'arena? "Giletti sicuramente potrebbe essere un ottimo candidato. Non sono d'accordo con lui quando dice che sia una debolezza della politica cercare nomi della società civile. Io lo trovo anzi un atto di coraggio, sicuramente: fare l'amministratore e soprattutto a Roma non è certo una passeggiata. Ma è giusto che la politica si guardi intorno", premette.

"Un chiaro segno di debolezza". Massimo Giletti sindaco? La (pesantissima) frase del conduttore

Dunque, la Santanchè si spende in una considerazione sulle radici del conduttore, e spiega: "Giletti viene anche da una famiglia di imprenditori, sa cosa significa gestire, capire. Per me potrebbe essere un ottimo candidato. Tenderei ad escludere che Giletti, essendo bravissimo come giornalista, facendo una trasmissione di grande pubblico e di inchiesta, che si possa candidare sindaco a Roma. Almeno per quello che lo conosco. È una mia interpretazione", conclude la Santanchè. Da par suo, Giletti continua a non confermare e non smentire.

