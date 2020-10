Maria Giovanna Maglie, orgoglio sovranista: "Cosa vuol dire moderati? Sottomessi all'Islam e rassegnati a essere umiliati dall'Europa?"

15 ottobre 2020 a

"Grazie no, sono smoderatissima". Maria Giovanna Maglie riassume in poche righe e una manciata di parole tutta la sua opposizione al cosiddetto "mainstream" e a tutto quello che di norma, da destra a sinistra, viene definito come "moderazione" politica.

Speranza da Fazio, il "pernacchio" della Maglie: "Caro Kim, come ti accolgo a casa mia"

"Ho una curiosità che mi urge - chiede polemica la Maglie, una delle giornaliste più battagliere dell'area sovranista, in tv e sui social - Che vuol dire moderati, che fa cosi chic?". Poi via a una raffica di quadretti deprimenti, che mandano in estasi i suoi lettori su Twitter: "Sottomessi all'islam? Convinti del privilegio bianco? Pronti alla religione progressista? Rassegnati a qualunque umiliazione per restare nell'Unione Europea?". A tutto questo, una sorta di bandiera del centrosinistra italiano, la Maglie ribatte un orgogliosissimo "no grazie".

