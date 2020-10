Coronavirus, il professore dei vaccini Rino Rappuoli: "Torneremo a respirare tra un anno"

17 ottobre 2020 a

Per Rino Rappuoli, capo della ricerca sui vaccini all'Imperial College di Londra, usciremo dall'emergenza coronavirus "entro il 2021 grazie a vaccini e anticorpi monoclonali". Uno scenario non troppo rassicurante, quello del "padre" dei vaccini contro meningococco B, C e pertosse: "I primi risultati - spiega alle colonne del Giorno - arriveranno entro fine anno, la grande quantità di vaccini arriverà nei primi mesi del 2021: se tutto va come previsto, entro Natale 2021 dovremmo cominciare a respirare".

Insomma, ancora abbiamo davanti parecchio tempo, ma questo non demoralizza l'esperto, anzi. "Abbiamo avuto rivoluzioni tecnologiche che ci permettono di fare vaccini monoclonali in modo veloce - prosegue - e inoltre abbiamo avuto investimenti incredibili per sviluppare vaccini monoclonali in modo mai visto prima". Due condizioni che non possono che far sperare nel meglio, almeno per Rappuoli. Per il governo infatti non è proprio così semplice. Giuseppe Conte non ha nascosto la sua preoccupazione per il futuro dell'Italia e per la salute dei cittadini. Solo ieri, 16 ottobre, i contagi si sono impennati a quota 10 mila. Un numero che mette in serio allarme le terapie intensive, già vicine al collasso.

