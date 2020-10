Sabino Cassese, lo sfregio del Fatto Quotidiano: dipinto come un fenomeno da baraccone perché contesta Giuseppe Conte

18 ottobre 2020 a

Il metodo-Travaglio si abbatte anche contro Sabino Cassese, il celebre costituzionalista che si è permesso di eccepire, di contestare in particolare la proroga dello stato d'emergenza voluta dal governo e da Giuseppe Conte. Già, se tocchi il premier, Marco Travaglio ti fa "bastonare". E la bastonata arriva con una vignetta di Mannelli, in prima pagina sul Fatto Quotidiano, in cui Cassese viene raffigurato come il dottore del celebre gioco, l'allegro chirurgo. Dunque, Cassese nel fumetto afferma: "Emergenza? Quando lo dico io". Una sorta di citazione di Giucas Casella, e infatti, sotto al disegno si legge: "L'allegro demiurgo, Giucas Cassese". Insomma, il costituzionalista dipinto alla stregua di un fenomeno da baraccone, di un gioco da tavolo, di un mago. Tutto perché ha "osato" contestare le decisioni di premier Conte.

