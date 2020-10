Dpcm, David Parenzo contro Giuseppe Conte: "Diretta tv a reti unificate per questa roba? Un delirio"

19 ottobre 2020 a

a

a

Se anche David Parenzo si scaglia contro Giuseppe Conte, per il premier si mette male. Si parla dell'ultimo dpcm, il pacchetto di provvedimenti contro il coronavirus annunciato con il solito show a tarda sera e a reti unificate. Una serie di regole che a detta di molti sono troppo soft. Gli enti locali sono già in rivolta e accusano premier e governo di fare lo "scaricabarile", di non decidere e delegare a loro tutte le decisioni scomode. E su questi temi, Parenzo, insiste su Twitter: "Una diretta tv a reti unificate per illustrare un dpcm che dà ai sindaci la possibilità di vietare gli assembramenti e per spiegare che le palestre hanno una settimana per mettersi a norma? Mi pare davvero un po' pochino! Delirio", conclude tranchant aggiungendo l'hashtag #fatepresto. Insomma, se anche Parenzo si "ribella" a Conte, come detto, per il premier si mette malissimo.

"Come sco*** nei cinema: inserisco la falange, e poi...". Come lo fa Sgarbi? Una sconvolgente confessione a luci rosse

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.