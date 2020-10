Augusto Minzolini contro Giuseppe Conte: "Dpcm? Quello abita su Marte. Chi non lo caccia da Palazzo Chigi è complice, Renzi compreso"

19 ottobre 2020 a

Non poteva mancare un cannoneggiamento da parte di Augusto Minzolini contro Giuseppe Conte, il tutto dopo l'ultimo dpcm, molto criticato in modo trasversale. Il retroscenista, sempre molto critico col premier, passa all'attacco su Twitter, dove nello spazio di un cinguettio condensa molti concetti: "Il messaggio di Conte era quello di un abitante di Marte - premette partendo in quarta -. Ha detto che ci sono terapie intensive che scarseggiano. Subintensive, uguale. Tamponi, ma solo se fai code lunghe come il raccordo annulare". Dunque, Minzolini aggiunge: "Siamo come a marzo. Senza Mes. E chi lo tiene a Palazzo Chigi è complice. Matteo Renzi compreso", conclude in un intervento durissimo. Insomma, secondo Minzolini l'unica possibilità è un cambio di governo. E di premier. E Renzi dovrebbe fare qualcosa...

