Giuseppe Conte, ecco quanto costa l'orologio (fermo) della conferenza stampa: cifre proibite ai comuni mortali

Ha fatto molto parlare negli ultimi due giorni l'orologio sfoggiato da Giuseppe Conte nella conferenza stampa in cui ha presentato l'ultimo dpcm contro il coronavirus. Ha fatto parlare, soprattutto, perché pare proprio rotto, fermo: in conferenza stampa, infatti, segnava le sei, così come era tarato su un orario sbagliato il giorno successivo. Ma tant'è. Ora, a darci qualche informazione in più sull'oggetto, ci pensa Simone Bruni, direttore de La clessidra, una delle più prestigiose riviste dedicate agli orologi, che intervistato a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1, ha spiegato: "Si tratta di un orologio di fascia medio alta. Il modello? Un Eberhard Extra Fort, molto bello, che costa dai tremila ai cinquemila euro, forse un po' di più". Insomma, il presunto avvocato del popolo si tratta bene, molto bene. Ma perché segnava un orario sbagliato? "La cosa più probabile è che il premier avesse lasciato il suo orologio da parte, magari in un cassetto, per indossarlo solo poco prima della conferenza", spiega Bruni. Insomma, l'orologio delle grandi occasioni, come spesso accade, potrebbe essersi scaricato per inutilizzo. "Sì, perché quello è un orologio automatico, per cui se lo si lascia fermo da una parte, la carica si esaurisce e si ferma", conclude l'esperto.

