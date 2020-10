Roberto Fico in spiaggia senza mascherina, "tutti gli altri sono cog***?": rivolta contro il grillino, Sgarbi se la ride

23 ottobre 2020 a

a

a

Tutti al mare, anche Roberto Fico. Il presidente della Camera dei deputati è al centro di una rumorosa polemica. Il motivo? Una sua foto in spiaggia. Il grillino è stato immortalato in un lido ancora aperto di Posillipo, mentre è intento a pranzare con gli amici. Fin qui nulla di strano se non fosse che Fico e tutti gli altri non indossano la mascherina. Immediata la rivolta sui social dove l'immagine è circolata generando una pioggia di critiche: "Roberto Fico al mare senza mascherina dice che rispetta la regola. Si quella di Burioni, che tutti gli altri sono cog***" si legge.

"Ero autorizzata", ma fonti Asl la smentiscono: Pellegrini o dottoressa, chi ha sbagliato? Un caso esplosivo

E ancora: "Il (purtroppo) presidente Roberto Fico che si permette di sollazzarsi pacioso in spiaggia, conferma tutta la sua miseria, la sua pochezza, la sua mancanza di valori ed educazione. Roba vomitevole". Nelle linee guida del governo infatti gli italiani devono indossare sempre e comunque la mascherina all'aperto. Non solo, perché i giallorossi hanno messo becco anche nella sfera privata consigliando a chiunque di indossare la protezione individuale con ospiti a cena. Insomma, da che pulpito viene la predica. Immagini che, ne siamo sicuri, strapperanno un sorriso a Vittorio Sgarbi, al centro di molteplici polemiche con Fico sull'uso della mascherina, l'ultima delle quali in aula alla Camera soltanto poche ore fa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.