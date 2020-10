Matteo Bassetti, gaffe in ospedale: mascherina al contrario. Scatta il massacro, la strepitosa reazione dell'infettivologo

23 ottobre 2020 a

Matteo Bassetti ha affidato ai social un lungo sfogo sull’attuale situazione epidemiologica dell’Italia e soprattutto sulle critiche ricevute per il suo modo di affrontare il coronavirus a livello comunicativo. Ad attirare l’attenzione è stata però una piccola gaffe commessa dal direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, che non si è accorto di aver pubblicato una foto in cui indossa la mascherina al contrario: ovviamente è subito partito lo sbeffeggiamento a social unificati che ha irritato non poco Bassetti. Il quale ha replicato così: “Qui in corsia si lavora in maniera dura e può capitare che quando sostituisci la mascherina la metti al contrario. Qualcuno me lo ha fatto notare in maniera simpatica, c’è invece chi lo ha fatto in maniera stupida. Sono sempre gli stessi idioti, stiano tranquilli che la mascherina funziona anche se è al contrario, basta che sia molto aderente, come lo è sempre. Dispiace che incompetenti continuino a trattare una materia che ignorano e a voler insegnare agli esperti cosa fare. L’Italia ne è piena - è stata la chiosa di un amareggiato Bassetti - e si può capire perché siamo a questo punto. Continuate così, bravi”.

