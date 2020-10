Rocco Casalino assente alla conferenza di Conte. Selvaggia Lucarelli: "In isolamento, il suo compagno è positivo"

25 ottobre 2020 a

Non c'è Rocco Casalino, al fianco dell'attesissima conferenza stampa di Giuseppe Conte nel cortile interno di Palazzo Chigi. Motivo? Il portavoce del premier, annuncia Selvaggia Lucarelli su Twitter rilanciando un articolo di Tpi, "è in isolamento fiduciario, con leggeri sintomi. Il compagno Josè è positivo al coronavirus". Una notizia per certi versi clamorosa e mette in secondo piano anche lo stupore per la mancanza di Casalino, sempre molto chiacchierato durante i discorsi di Conte.



Il premier ha spiegato agli italiani, poco dopo le 13.30, le misure del nuovo Dpcm per contrastare la seconda ondata dell'epidemia. Impossibile non sospettare, alla luce delle notizie relative al suo braccio destro, che nella testa dell'avvocato del popolo ci sia anche un sottile senso di inquietudine.

