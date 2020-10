Giuseppe Conte, il video di Franco Bechis: "Viola le sue stesse regole, 18 volte in 18 minuti"

26 ottobre 2020 a

Giuseppe Conte viola le sue stesse regole. Il premier, durante la conferenza stampa di domenica sul nuovo Dpcm, si è toccato la mascherina senza mai pulirsi le mani. Eppure la norma a corredo dei decreti ministeriali parla chiaro: guai toccarsi la protezione personale con le mani. Se proprio si deve farlo, prima bisogna sanificarle. Un dettaglio che non è passato inosservato a Franco Bechis. Il direttore del Tempo ha mostrato, con tanto di video, quante volte il presidente del Consiglio se ne infischia dei suoi stessi Dpcm. Ben 18 in 18 minuti. Un numero spropositato che porta Bechis a pensare che si tratti addirittura di un tic nervoso. D'altronde annunciare la chiusura di locali e ristoranti alle 18 non deve essere stato semplice.

Conte viola le sue regole: le sue mani sulla mascherina 18 volte in 18 minut: il video

