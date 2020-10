I Fatti Vostri, il dramma di Paolo Fox: "Salvato al pronto soccorso". Una "semplice colica renale"?

27 ottobre 2020 a

a

a

"Sono stato salvato dal pronto soccorso". Qualche giorno fa il popolare astrologo Paolo Fox non si era presentato in trasmissione per la puntata de I Fatti Vostri e Giancarlo Magalli aveva rassicurato gli spettatori parlando di semplice colica renale. In realtà la situazione era più critica di così e a parlarne è stato lo stesso Fox, che ha telefonato in diretta durante la puntata per raccontare cos'è successo. "Mi sono addirittura avventurato in Trentino, dove sono stato salvato dal pronto soccorso - ha spiegato l'astrologo -. I pronto soccorso in questo periodo sono indaffarati per la questione del Covid, ma io ho trovato non solo una grande preparazione ma comprensione e calore umano". Paolo Fox, quindi, è stato costretto a spostarsi d'urgenza dalla sua regione di residenza per chiedere aiuto altrove, ma ha anche elogiato chi si è preso cura di lui, nonostante gli ospedali al momento siano impegnati quasi del tutto con il coronavirus. Infine un ringraziamento personale: "Queste persone vanno ogni tanto nominate: voglio ringraziare Alessandro Iannetti che mi ha salvato".

"Minc***, pensa se avessi detto il contrario". Imbarazzo per Paolo Fox, la fucilata di Luciana Littizzetto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.