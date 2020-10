Mauro Corona torna in tv dalla Bignardi: "Cartabianca mi manca. Non tocco alcol da 70 giorni, non dormo la notte"

28 ottobre 2020 a

Il doloroso ritorno di Mauro Corona in tv. Ospite di Daria Bignardi a L'Assedio sul Canale Nove, lo scrittore-montanaro ha presentato il suo nuovo romanzo L’ultimo sorso, vita di Celio, ma soprattutto ha commentato la sua assenza da Cartabianca, dovuta alla clamorosa rissa in diretta avvenuta un mese fa con Bianca Berlinguer ("Stai zitta gallina", le ha urlato). .



"Perché non è ancora tornato". Mauro Corona, in campo Bianca Berlinguer: un messaggio ai vertici Rai?

"Non tocco alcol da 72 giorni. Non è facile, non si dorme la notte. Spesso tornano le ombre. Non sono felice, ma pacifico e tranquillo. Ho deciso di fare tutto da solo senza chiedere aiuto”. La Rai ha deciso di lasciarlo fuori da Cartabianca, nonostante le scuse pubbliche già espresse alla Berlinguer e accettate dalla conduttrice. "Mi ero affezionato a quel programma, mi manca l’appuntamento del martedì. Non mi è stata data neppure la possibilità di chiedere scusa in una puntata della trasmissione, dove tutto è accaduto", è il commento rammaricato di Corona. "Quando ho detto quella frase non avevo bevuto ma non cerco giustificazioni. Ho sbagliato e chiedo di nuovo scusa. Ma io non ho offeso tutte le donne ma solo Bianca alla quale ho chiesto subito scusa". Pare per che il direttore di Raitre Franco Di Mare non sia intenzionato a far tornare Corona nel programma.

