Myrta Merlino a L'aria che tira: "Lockdown inevitabile, le mie fonti confermano pressioni crescenti in maggioranza"

Ora, drammaticamente, la parola "lockdown" è sulla bocca di tutti (mentre filtrano indiscrezioni su un piano già steso dal governo per attuarlo). E quella parola è anche sulla bocca di Myrta Merlino, che apre con il consueto commento, ma da casa, la puntata de L'aria che tira in onda su La7 di oggi, giovedì 29 ottobre (in studio a condurre David Parenzo). "Il virus è più furbo e più veloce di noi, nella maggioranza cresce il malcontento e si spinge per il lockdown", premette la Merlino. E ancora, aggiunge: "Il tema del lockdown si avvicina, ne parlano tutti e sembra che sia inevitabile, dobbiamo solo capire quando. Dalle mie fonti nella maggioranza cresce un malcontento, una pressione forte nei confronti di Conte per chiudere di più. La sensazione è che questo Dpcm faccia scontenti tutti ma il contagio non si ferma, è un po' paradossale", conclude la Merlino con una nuova critica a Giuseppe Conte. Ma resta quella frase sul lockdown, sulle "fonti nella maggioranza" che stanno inesorabilmente spingendo per chiuderci in casa. Ancora una volta. Come nella prima ondata. Che cosa è stato fatto fino ad oggi?

