Annalisa Chirico sulla strage di Nizza: "Fermare i clandestini non è un regalo ai sovranisti"

L'attentato a Nizza, in Francia, si trasforma in un grosso caso diplomatico per il governo italiano. Già, il killer, il terrorista islamico, era sbarcato da clandestino a Lampedusa. Poi, era fuggito. Il tutto soltanto pochi giorni fa. Circostanza che ovviamente ha scatenato la politica francese contro il nostro governo. Scontato. Ovvio. Corretto. E sul punto insiste anche Annalisa Chirico, che affida a Twitter il suo pensiero: "Perché un tunisino che sbarca illegalmente in Italia si muove indisturbato sul nostro territorio e arriva fino a Nizza - si chiede la firma de Il Foglio -? Una politica rigorosa di contrasto dell’immigrazione clandestina non è un regalo ai sovranisti, ma una necessità imprescindibile per difendere l’Occidente libero", conclude Annalisa Chirico. Già, i porti aperti sono un grosso rischio. E quanto accaduto a Nizza sta lì a ricordarcelo.

