David Parenzo a L'aria che tira imbarazza Myrta Merlino: "Non è solo un omaggio al grande Tardelli"

"Non è dedicato solo a Marco Tardelli". La battuta di David Parenzo a L'aria che tira suona un po' fuori luogo, e anche la presentatrice "in panchina" per l'isolamento fiduciario è un po' imbarazzata. Parenzo, suo sostituto questa settimana per il caso di coronavirus nella redazione del programma di La7, inizia la puntata con lo spot di Ibrahimovic per la Regione Lombardia, e un pallone in mano.

"Pericolosamente concorde". Feltri dalla parte di Conte? E Parenzo sbrocca: "Manca l'elogio all'immigrazione"

"Non è solo uno straordinario omaggio al grande Tardelli", scherza Parenzo, riferendosi al campione del Mondiale 1982 attuale compagno di Myrta. "Il pallone è una metafora, è una palla avvelenata. Nessuno vuole chiudere e prendersi la responsabilità di pronunciare la parola lockdown, con le sue drammatiche conseguenze. L'ultimo che ce l'ha in mano è quello che perde ed è quello che dovrà dire: sì, abbiamo bisogno del lockdown".

