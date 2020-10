Augusto Minzolini contro Marco Travaglio: "Fatto Quotidiano gazzettino del governo, menzogne su Domenico Arcuri"

31 ottobre 2020 a

Augusto Minzolini contro Marco Travaglio. Il retrsocenista, dopo aver minacciato querela al Fatto Quotidiano (qui quanto accaduto), torna alla ribalta. "Travaglio - esordisce con un cinguettio al vetriolo - su gazzetta ufficiale del Governo che è il suo giornale: Domenico Arcuri ha dotato le Regioni di ventilatori". Affermazione, pubblicata sul quotidiano nell'edizione odierna del 31 ottobre, che Minzolini smonta punto per punto: "1) il bando per buona parte è solo del 2 ottobre. 2) l’assurdo è che il 2 ottobre c’era pure il bando per architetti e progettisti per realizzare le terapie intensive. Campa cavallo!".

Il commissario per l'emergenza infatti ha indetto il concorso per fornire gli ospedali di strumenti adeguati con grande ritardo. Un'accusa mossa anche dalle regioni che nella seconda ondata si trovano impreparati. Nonostante questo Travaglio e i suoi non possono far altro che elogiare il governo Conte, da qui l'accusa mossa da Minzolini.

