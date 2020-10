Augusto Minzolini minaccia Marco Travaglio di querela: "Non sono decaduto da senatore, è Il Fatto o Topolino?"

30 ottobre 2020 a

“Minzolini, pregiudicato e decaduto, ottiene dal Senato il diritto a versare i contributi volontari per il vitalizio”. Questo titolo pubblicato da Il Fatto Quotidiano nell’edizione odierna ha mandato su tutte le furie Augusto Minzolini, la cui replica non si è fatta attendere. “Mi è stato segnalato che oggi - ha esordito - il quotidiano di Travaglio, in un articolo a firma Ilaria Proietti, mi attribuisce l’appellativo di ‘decaduto’: invito a rettifica immediata, in quanto il sottoscritto non è mai decaduto da senatore”.

Poi la spiegazione dei fatti: “Il Senato respinse la proposta di decadenza formulata dalla Giunta per le immunità, riconoscendo la presenza di un ‘fumus persecutionis’ nei miei confronti. È tutto agli atti, basta avere la buona volontà di consultarli. Mi auguro che Il Fatto Quotidiano proceda a rettificare o sarò costretto a sporgere querela”. Infine Minzolini si è concesso un affondo ironico: “Ogni mattina ho la buona abitudine di leggere tutti i giornali, talvolta mi diletto nel fine settimana anche con vecchie edizioni di Topolino, mentre salto a pie’ pari la lettura de Il Fatto. Se non me lo avessero segnalato, non me ne sarei nemmeno accorto, ma adesso che lo so non ho intenzione di fare alcuno sconto al signor Travaglio né a chicchessia”.

