Urbano Cairo positivo al Covid, la foto dall'ospedale: "Principio di polmonite", come sta secondo Dagospia

Urbano Cairo è stato ricoverato presso l'ospedale San Paolo di Milano nel reparto riservato alle malattie infettive, ora dedicato ai pazienti affetti da Sars Cov2. L'editore del Corriere della Sera e proprietario di La7 è stato sottoposto alla terapia a base di Remdesivir. "Se fa l’antivirale - scrive una nota di Dagospia - vuol dire che ha un principio di polmonite, oltre a febbre e tosse. E l’antivirale eviterà lo sviluppo del virus. Probabile che la terapia preveda anche cortisone. Come è successo con Silvio Berlusconi".

Intanto Cairo ha pubblicato un lungo post dopo la notizia del suo contagio: "Desidero innanzitutto ringraziare i medici e gli infermieri dell'Ospedale San Paolo che si stanno occupando di tutti i pazienti in modo eccellente. Ringrazio poi i tantissimi che mi hanno scritto e mi hanno fatto sentire davvero tanto affetto. Io sto abbastanza bene ma volevo dirvi una cosa importante: non sottovalutate questo virus. È davvero molto contagioso. Si prende facilmente. Mettete sempre la mascherina Fp2, proteggetevi, lavatevi le mani, usate l'igienizzante e state sempre a distanza. Non andate mai in luoghi affollati e state il più possibile lontano dalle persone più anziane. State in sicurezza il più possibile. In bocca al lupo a tutti".

