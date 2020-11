Alberto Zangrillo al Tg4: "Coronavirus, il clima descritto dalla stampa non è realistico". Ed è subito polemica

02 novembre 2020 a

a

a

Non molla di un centimetro, Alberto Zangrillo, il medico del San Raffaele che continua ad avere il coraggio di sostenere le sue posizioni sull'emergenza coronvirus. E continua ad avere il coraggio di sostenere che, a suo parere, lo scenario non è tragico così come ci viene raccontato. Lo dice chiaro e tondo, il primario del San Raffaele: "Il clima descritto dalla stampa non è realistico", spiega al Tg4. E ancora, nel corso dell'intervista al tiggì di Giuseppe Brindisi, Zangrillo aggiunge: "Il coronavirus c'è, ma stiamo operando bene. Sono ottimista". Parole che gli sono valse già numerosi e immancabili attacchi sui social. Ma come detto, Zangrillo non molla né arretra.

Clicca qui per per vedere l'intervista integrale concessa dal professor Zangrillo al Tg4

"Tamponi a casaccio, non ha senso". Alberto Zangrillo, altra cannonata a Galli (senza nominarlo)?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.