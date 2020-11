L'aria che tira, Myrta Merlino accoglie così Maria Elena Boschi: "Chi mi sembra con quella mascherina", un gelo siderale

03 novembre 2020 a

Una frase. Una singola frase per "smascherare" Maria Elena Boschi e far calare il gelo. Siamo a L'aria che tira, il programma in onda su La7, la puntata è quella di martedì 3 novembre. E la frase è di Myrta Merlino, la conduttrice che accoglie la capogruppo mascherinata in nero di Italia Viva affermando: "Lei per me è quasi un leader dell'opposizione". Attimi di gelo. Il punto che Italia Viva, da Matteo Renzi alla Boschi, in effetti non sembrano affatto una forza di governo: l'attacco (giustificato) a Giuseppe Conte sulla gestione della pandemia è serratissimo, continuo. Ma tant'è, dopo aver incassato e accusato il colpo, la Boschi risponde: "Sicuramente non è mai venuta meno la fiducia nel governo e nel Presidente del Consiglio. Come Italia Viva abbiamo espresso qualche critica nei confronti del Dpcm che non ci ha convinto del tutto e lo abbiamo detto in modo molto trasparente. Conte oggi firmerà un nuovo Dpcm, quindi non avevamo tutti i torti". No. E non li aveva neppure Myrta Merlino.

