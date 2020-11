Edward Luttwak a DiMartedì: "I vecchiacci in Italia". Lo sconcerto di Concita De Gregorio in Italia

04 novembre 2020 a

a

a

"Secondo lei qual è la priorità?". Concita De Gregorio interroga Edward Luttwak e l'analista americano, in collegamento con DiMartedì, la sconcerta: "I bambini, gli adolescenti, i liceali". La contestata proposta del governatore della Liguria Giovanni Toti di mettere in isolamento gli anziani continua a dividere i commentatori e Luttwak stupisce tutti. "Se tu guardi le statistiche di mortalità da coronavirus nei Paesi che hanno chiuso le scuole e nei Paesi che non le hanno chiuse, c'è pochissima differenza".



"Attenzione: anche i vecchi si inca**"no". Feltri avvisa Toti: scivolone molto pericoloso

"Se si parla di etica - prosegue Luttwak - , la prima è difendere i giovani. Capisco che in Italia i vecchiacci che controllano il potere politico vogliono spostare tutte le risorse su di loro, ma guarda le statistiche in quei Paesi che hanno lasciate aperte le scuole. Ma in Italia la priorità è totalmente differente".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.