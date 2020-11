Federico Rampini sul voto negli Stati Uniti: "Le sorti della democrazia americana in mano ai postini"

04 novembre 2020 a

E ora, che succede? Un commento a caldo sul voto negli Stati Uniti, sul testa a testa tra Donald Trump e Joe Biden, arriva da Federico Rampini, che dice la sua a Repubbica Tv. Come è noto, ora si rivela decisivo il voto per posta. Pronostici di fatto sovvertiti. E l'esperto spiega: "Un altro fallimento dei sondaggi, come quattro anni fa. Non c'è stato il previsto vantaggio per Biden nel Midwest e non c'è stata la valanga blu dei democratici". E ancora: "Bisogna però considerare il voto per posta, che in alcuni stati viene conteggiato dopo le schede dell'election day. Se la Pennsylvania diventa decisiva rischiamo di dover aspettare giorni, visto che lì valgono i voti per posta arrivati fino al 20 novembre. Insomma la democrazia americana può essere nelle mani dei postini", conclude caustico, ma con assoluta lucidità, Federico Rampini.

