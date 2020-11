Pietro Senaldi a DiMartedì, la conferma di Pierpaolo Sileri: il sistema sanitario sta per collassare

04 novembre 2020 a

a

a

Siamo a DiMartedì, il programma di Giovanni Floris su La7. A confronto Pietro Senaldi e il viceministro alla Salute, Pierpoalo Sileri, il quale su precisa domanda del direttore di Libero, di fatto, conferma che il sistema sanitario è al collasso. "La mia domanda è piuttosto semplice: queste misure che verranno prese questa notte sono dovute al fatto che il nostro sistema sanitario è al collasso? Remuzzi dice che muore lo 0,2 per cento di chi si ammala. Andiamo verso un quasi lockdown per evitare il collasso del sistema santiario nazionale?", chiede Senaldi. Chiarissima la risposta di Sileri: "È evidente che si va incontro a misure localizzate più o meno ampie per limitare il rischio di esposizione. E' pur vero che se in una settimana hai 500mila infetti, lo 0,3 per cento di queste persone determina un sovraccarico eccezionale del sistema sanitario che non può essere retto. Il virus purtroppo in alcune aree è andato un po' troppo veloce: lì il sistema rischia di cedere, la soluzione è la divisione in aree e la chiusura localizzata", conclude Sileri.

Video su questo argomento "Con le raffinerie di petrolio Moratti non è il giusto testimonial pro-lockdown". Senaldi, messaggio al Tg3: una disastrosa trovata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.