Nadia Urbinati: "Vince Donald Trump". Stati Uniti, il ribaltone è servito? "Per Joe Biden la situazione è critica"

04 novembre 2020 a

a

a

Ma allora Donald Trump ha ragione ad autoproclamarsi vincitore alle elezioni negli Stati Unniti? Chi sembra condividere in toto la teoria del presidente è Nadia Urbinati, professoressa di scienze politiche della Columbia University, che ha commentato con Tpi.it il testa a testa tra The Donald e Joe Biden. "La situazione si mette male per i democratici, credo che la Georgia sia andata a Trump, come anche la Pennsylvania e il Wisconsin”, ha dichiarato poco prima delle 11 del mattino. E ancora: "Si va avanti a contare per qualche giorno i voti per posta non ancora calcolati – ha continuato Urbinati – ma è un’attesa che mi sembra sia tutta in direzione positiva verso Trump e non verso Biden. La situazione per il candidato democratico è molto più critica di quello che il suo staff pensasse", ha concluso. Insomma, la Urbinati sembra non avere dubbi: vincerà Donald Trump. E anche il presidente uscente non sembra avere dubbi in tal senso e lo ha detto chiaro e tondo, aggiungendo di essere pronto a rivolgersi alla Corte Suprema in caso di verdetto avverso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.