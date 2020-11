Oliviero Toscani a L'aria che tira: "Noi sul barcone Covid, gli immigrati almeno sanno dove vogliono andare"

05 novembre 2020 a

a

a

Oliviero Toscani è stato ospite a L’aria che tira su La7, dove Myrta Merlino gli ha chiesto di rappresentare con una metafora “questo mondo del Covid in cui siamo purtroppo immersi”. “Non ti viene in mente una grande provocazione per svegliare tutti?", ha domandato la conduttrice che è stata subito soddisfatta dal noto fotografo. “Avete presente i barconi che arrivano dall’Africa?”, ha esordito per poi aggiungere: “Noi siamo tutti su un grande barcone che si chiama Covid, però non ci hanno ancora mandato il salvagente. Ogni tanto buttiamo giù qualche vecchietto e qualche malato. Stiamo attraversando questo momento della vita in cui non sappiamo bene neanche dove stiamo andando. Almeno quelli che arrivano dall’Africa - è la provocazione lanciata da Toscani - vogliono andare a Lampedusa, sanno che bene o male quella è la direzione. Questa - ha chiosato - è l’immagine che ho io del mondo in questo momento, anche se c’è qualcuno che fa finta di non essere sulla barca”.

"Mi scusi, la devo fermare". Clamoroso: Bruno Vespa entra in studio da Myrta Merlino? Accolto con questa musica | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.