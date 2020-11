Maria Elena Boschi "separata alla nascita". Dagospia e la trans, la foto impietosa: "Chissà se..."

06 novembre 2020 a

Il perfido paragone di Dagospia (via Tempo). Maria Elena Boschi e Sarah McBride "separate alla nascita". Ma chi è la gemellina della senatrice di Italia Viva ed ex ministra renziana? Si tratta della prima transgender eletta negli Usa, per la precisione nello stato del Delaware, con il 90% dei voti.

Un plebiscito bulgaro per la trentenne attivista per i diritti LGBTQIA+. "Chissà se avrà la stessa fortuna in politica (e in amore...), chiosa malizioso Dagospia. Ogni riferimento alla chiacchieratissima (e patinatissima) storia tra Maria Elena e il bellone Giulio Berruti, finita a cadenza settimanale sulla copertina di tutti i rotocalchi, è puramente voluta.

