Roberto Speranza e la App Immuni, indiscreto: "Ma siamo sicuri sia stata una buona idea?". Dagospia: chi è risultato positivo al Covid

07 novembre 2020 a

A Roma gira una voce clamorosa, in grado di imbarazzare non poco il ministro della Salute Roberto Speranza. Secondo quanto riferisce Gianfranco Ferroni nel suo indiscreto sul Tempo, nei dintorni del titolare del Dicastero "non mancano i dubbi sulla app Immuni".

Una delle frasi inquietanti che circola di più in questi giorni sarebbe la seguente: "Ma siamo sicuri che sia stata una buona idea? E che succede se scopriamo che chi l'ha progettata magari è stato contagiato dal Covid-19? Rischiamo una figuraccia, l'ennesima". Detto fatto: secondo Dagospia uno degli inventori della App sarebbe risultato positivo al virus insieme alla moglie. Non un grande spot per la strombazzatissima (e altrettanto criticata) app anti-epidemia.

