Non è l'arena, Khadiha in lacrime da Giletti: "Questo governo ci sta distruggendo. Ci si suicida per disperazione, non per Covid"

"Questo governo ci sta distruggendo". A Non è l'Arena Massimo Giletti ospita in studio Khadjia, giovane immigrata nordafricana scesa in piazza gli scorsi giorni contro il governo di Giuseppe Conte per protestare contro il Dpcm e la nuova raffica di restrizioni. "Io ho amiche che non hanno latte per i loro figli - accusa in lacrime, urlando -, ho amici che hanno ristoranti che non hanno più riaperto dal lockdown. Io non lavoro più dal lockdown e sono a casa".





"Questo governo che ha stipendi che sfamano quartieri e quartieri d'Italia, scenda in piazza e ascolti chi muore di fame. Io faccio la cameriera e lavoro con mio marito in un ristorante, da luglio non mi arriva la cassa integrazione mentre le bollette mi arrivano ogni mese. Io sono scesa in piazza per la dignità e la libertà". E la piazza, in collegamento con Giletti, applaude a scena aperta. "Non si suicidano per il Covid, ma per la disperazione", conclude veemente.

