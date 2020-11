Che tempo che fa, Silvio Berlusconi saluta Fazio così: "Complimenti, sa cosa le auguro?". Lui balbetta: gelo in diretta

09 novembre 2020 a

a

a

Sempre un gran signore, Silvio Berlusconi. Nonostante Fabio Fazio lo abbia attaccato in ogni modo, direttamente o per mezzo dei suoi ospiti, per molti anni, il Cavaliere ospite in collegamento telefonico con Che tempo che fa per una clamorosa intervista (la prima in tv, di fatto, dopo la propria positività al coronavirus) si congeda dal conduttore di Raitre con una frase da applausi.

"Prima volta dopo il Covid". Berlusconi, clamoroso ritorno in tv: "Perché proprio da Fazio?"



"Complimenti per la trasmissione - è il saluto del leader di Forza Italia -, le auguro di restare in video per qualche decennio ancora". Fazio, spiazzato e un po' imbarazzato, balbetta. "Beh, non so se, non so come, la ringrazio per l'augurio, ci penso, ho qualche dubbio".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.