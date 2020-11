Otto e Mezzo, Lilli Gruber aizza Antonella Viola e lei sfregia Matteo Salvini: "Ci manca quello, siamo a posto"

10 novembre 2020 a

Ossessioni dure a morire, quelle di Lilli Gruber, che apparecchia l'ennesima puntata di Otto e Mezzo come se fosse una sorta di ring: tutti contro Matteo Salvini. Si parla di coronavirus, certo, eppure nessuno perde occasione per sparare a zero contro il leader della Lega. Ovviamente non perde occasione Andrea Scanzi, e questo non sorprende. Ma non perde occasione neppure l'immunologa Antonella Viola, ospite in collegamento. Ad imbeccarla, ovviamente, la Gruber, che chiede all'esperta che cosa ne pensi dell'idea di Salvini, ossia quella di costituire un comitato tecnico-scientifico alternativo. Un contributo nella lotta alla pandemia? Figurarsi... "Salvini propone un comitato tecnico scientifico alternativo? Ci manca solo il Comitato ombro, poi siamo a posto", risponde tagliente la Viola. Già, se un'idea è di Salvini non vale neppure prenderla in considerazione. Otto e Mezzo a senso unico. Come sempre.

