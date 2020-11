Paolo Del Debbio contro i parlamentari a Fuori Dal Coro: "In un momento così dovrebbero rinunciare ai privilegi"

11 novembre 2020 a

"Ma lo sapete che c'è nel mondo una maggioranza che sta veramente male?". A Paolo Del Debbio basta una domanda per mettere in difficoltà i parlamentari. Tema principale a Fuori Dal Coro, il programma di Mario Giordano, è la sospensione della diaria. Il presidente del Parlamento Ue, David Sassoli, ha infatti deciso di chiudere l’Ufficio centrale registri per via del crescendo di contagi nel palazzo e in tutto il Paese. Immediata la raffica di mail di chi contesta la scelta. "In un momento del genere chi ha un ruolo pubblico dovrebbero sospendere tutti i privilegi", prosegue il conduttore di Rete Quattro.

Il motivo delle contestazioni sta nel fatto che quell’ufficio è il luogo fisico dove segnano le presenze per ottenere la diaria, circa 323 euro ogni volta, che si sommano ad uno stipendio base di 6600 euro netti più i rimborsi.

