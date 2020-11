Lapo Elkann, una foto per descrivere il dramma-coronavirus: "Ci credete? Questa è una chiesa"

11 novembre 2020 a

“Per chi crede e per chi no. Questa è una chiesa che oggi ospita malati di Covid”. Così Lapo Elkann è intervenuto su Twitter, pubblicando una foto che parla da sola riguardo al momento che sta vivendo l’Italia a causa dell’epidemia di coronavirus. Il rampollo di casa Agnelli è diventato molto attento e sensibile su queste storie di sofferenza umana, cercando comunque di trasmettere un messaggio positivo e di speranza per il futuro. “Credo che sia un’immagine potente - ha aggiunto a corredo della foto - non è forse questo il ruolo della chiesa, aprire le proprie porte a chi soffre?”. Una riflessione spirituale e profonda che si è conclusa così: “Non penso ci sia nulla di più umano e cristiano che accogliere le sofferenze degli ultimi”. Ciò però non cancella il fatto che ci sia una grave emergenza sanitaria in diverse regioni italiane: per questo continuano a circolare con insistenza le indiscrezioni secondo cui il governo starebbe lavorando ad un lockdown “leggero” ma generalizzato, che partirebbe da lunedì 16 novembre con l’obiettivo di riportare sotto controllo una situazione epidemiologica che continua a preoccupare soprattutto per la crescita costante dei numeri ospedalieri.

