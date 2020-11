Maria Giovanna Maglie a Stasera Italia: "Cosa dovevano fare tra primo e secondo lockdown al posto dei banchi a rotelle"

12 novembre 2020 a

Si sente un "disco rotto", Maria Giovanna Maglie, ma le sue accuse al governo sono difficilmente contestabili. "Tra il primo e secondo lockdown c'erano 3 o 4 cose, non erano troppo complicate, ma non sono state fatte", spiega in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia.

"Sappiamo che andavano potenziati i trasporti pubblici, aggiungendo i bus privati, nella scuola sono stati accatastati degli inutili banchi con le rotelle invece di fare altri interventi...". E via discorrendo. Anche alla luce di questa drammatica improvvisazione, spiega la giornalista, il periodo più difficile sarà quello del post-pandemia, una volta superata l'emergenza sanitaria arriverà in tutta la sua evidenza quella economica. Una crisi che affronteremo senza programmazione e nella più totale incertezza. Di fatto, un altro salto nel buio che porterà con sé anche ricadute politiche e sociali gravissime per la stessa struttura democratica italiana.

